Motorista sofre acidente na RS-150 e sobrevive com ferimentos leves

Na manhã desta terça-feira, 15, por volta das 11h50, um acidente de trânsito mobilizou a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen na RS-150, próximo à empresa Tecsol. O motorista, um homem de 48 anos, perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de uma pedra, resultando em uma saída de pista e o capotamento do carro.

Apesar dos danos significativos ao veículo, com placas de Frederico Westphalen, que ficou completamente destruído, o condutor sofreu apenas escoriações leves e estava sozinho no momento do acidente.