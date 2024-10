Quadrilha de Carazinho Atuou em Roubo de Veículos e Armas em Coronel Bicaco no Mês de Agosto de 2024

A Delegacia de Polícia de Coronel Bicaco encaminhou ao Poder Judiciário o inquérito policial que apurou o roubo ocorrido no dia 21 de agosto de 2024, na localidade de Esquina Aparecida, zona rural de Coronel Bicaco.

De acordo com as investigações, os assaltantes invadiram a propriedade rural, renderam as vítimas e subtraíram veículos, joias, celulares, armas de fogo e diversas ferramentas.

No mês de setembro, com o apoio da Delegacia de Polícia de Carazinho (DRACO) e da Brigada Militar, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e mandados de busca nos municípios de Carazinho e Não-Me-Toque. A investigação da Polícia Civil revelou que os três assaltantes vieram da região de Carazinho para cometer o crime. Eles teriam recebido informações privilegiadas sobre a propriedade e as vítimas de um quarto participante, morador da região.

As investigações continuam para identificar esse indivíduo que teria repassado as informações à quadrilha.

Relembre o caso:

Na noite de 21 de agosto, uma propriedade rural em Coronel Bicaco foi alvo de um assalto violento. Segundo informações iniciais, criminosos armados invadiram o local, agindo com agressividade. Além de roubar uma caminhonete e diversos pertences, os assaltantes mantiveram algumas pessoas reféns durante a ação.

As vítimas sofreram agressões físicas, e o caso gerou grande preocupação na comunidade local. O boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte.