Brigada Militar efetua prisão de homem em Tenente Portela

Vista Alegre Há 3 horas Em Polícia l Trânsito Brigada Militar prende homem por tráfico de munições em Vista Alegre Foram encontrados no interior de um veículo uma caixa com 50 munições de calibre 9 milímetros