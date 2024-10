Mulher envolvida em homicídio é presa com pistola em Redentora

A Polícia Civil, no final da tarde de sexta-feira, 11/10, através da Delegacia de Polícia de Redentora, com apoio da DP de Campo Novo e da Brigada Militar, em residência no interior de Redentora, cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Vera Cruz (RS), de uma mulher envolvida em crime de homicídio ocorrido naquela Cidade no dia 28/03/2024.