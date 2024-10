Acidente envolvendo veiculo e carroça deixa três pessoas feridas na BR-468, em Tiradentes do Sul

No local, o veículo colidiu contra a carroça saíndo da pista às margens da rodovia. Na EcoSport estava um casal e na carroça apenas uma pessoa. O carro com o casal se deslocava no sentido a Novo Planalto.

No veículo EcoSport, o casal precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros uma vez que ficaram presos no interior do carro. Em razão do acidente houve ainda a colisão do carro contra bois que estavam puxando a carroça e pelo menos um deles morreu.