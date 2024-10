Foram identificadas as vítimas do acidente ocorrido em Santa Catarina, na manhã desta sexta-feira, 11, com uma moto de Palmeira das Missões.



Tratam-se de Rafael Novaes, de 27 anos, e Bruna de Quadros, de 21 anos. Eles residiam em Palmeira das Missões e estavam indo para o Paraná para visitar familiares da jovem, que é natural de Catanduvas (PR).



Bruna estudava o primeiro semestre do curso técnico em enfermagem da Escola Palmeira das Missões – Polivalente.