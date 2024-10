Após Violação de Medidas Judiciais, Homem é Preso por Agressão à Ex-Namorada em Tenente Portela

Na tarde desta quinta feira 10/10 a Polícia Civil prendeu em Tenente Portela um individuo de 20 anos de idade.

O rapaz havia sido liberado do Presidio no último dia 25 de Setembro onde já estava preso preventivamente pelo crime de Tentativa de Homicidio. Foi liberado com restrições, entre elas, de não sair de casa no período noturno.

O rapaz, além de não cumprir as restrições determinadas pelo Poder Judiciário, teria agredido a ex-namorada com golpes de Facão no último dia 06 de Outubro, no período noturno, horário em que deveria estar em casa.

A Poder Judiciário foi comunicado dos fatos, e nova Prisão Preventiva foi decretada, e cumprida pelo agentes da Delegacia de Polícia de Tenente Portela.