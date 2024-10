Brigada Militar trata sobre a temática “Mês Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher”.

Um guincho foi acionado para remover o carro do local, o que causou a interrupção temporária do trânsito na rodovia.

Acidente Há 1 dia Em Polícia l Trânsito Carro da Secretaria de Saúde de Barra do Guarita sofre acidente na RSC-472, em Tenente Portela Um guincho foi acionado para remover o carro do local, o que causou a interrupção temporária do trânsito na rodovia.