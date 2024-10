Meninas que estavam desaparecidas de Ametista do Sul foram encontradas em Esteio e Porto Alegre

A Polícia Civil RS por intermédio do Departamento Estadual de Investigações Criminais, juntamente com as Delegacia de Ametista do Sul e Palmeira da Missões, empreenderam esforços para localizar duas meninas de 12 anos de idade que desapareceram de sua cidade na segunda-feira (07).

Foram registradas duas ocorrências dando conta do desaparecimento das menores de idade que, num primeiro momento, foi noticiado como sequestro, razão pela qual o Departamento, através da 1.DR, coordenada pelo Delegado de Polícia João Paulo de Abreu, passaram a efetuar incessantemente diligências visando a localização das meninas.

Conforme relato em uma das ocorrências, as meninas sumiram de Ametista do Sul justamente ao se encontrarem com um individuo de 25 anos de idade, o qual foi localizado na Cidade de ESTEIO/RS na companhia da menor, no final da tarde desta terça-feira (08).

Horas antes, a outra menina já havia sido localizada na rodoviária de Porto Alegre. No momento da sua localização, ela estava sozinha e tentando retornar para Ametista do Sul.

As localizações das menores e do rapaz só foi possível em razão do incansável trabalho da polícia civil, através do DEIC, que empregou cerca de 40 agentes e delegados atuando em campo, além da regional de Palmeira da Missões, prestando auxílio e informações de supra importância ao deslinde do caso.

Segundo as Delegadas Vanessa Pitrez de Aguiar Corrêa, Diretora do DEIC, e Aline Dequi Palma, delegada regional da 14ª DPRI, a equipe do SIPAC de Palmeira das Missões e diversas especializadas do Departamento atuaram imbuídas do sentimento de localizar as menores com máxima brevidade e segurança, devido a iminente situação de risco em que se encontravam.

Apoiaram a ação ainda, as delegacias de Esteio e equipe do Departamento Estadual de Grupos Vulneráveis da Polícia Civil.