Veículo colide em barranco de pedras na RSC 163 em Vista Gaúcha

Um veículo VW Gol modelo antigo, quadrado, emplacado em Tenente Portela colidiu contra um barranco de pedras na RSC-163, em Linha Tiradentes, Vista Gaúcha.

Não se sabe exatamente quando o acidente teria ocorrido, mas o veículo está abandonado as margens da rodovia desde segunda-feira (07).

Não há informações das causas do sinistro, nem sobre os ocupantes do carro. O veículo trafegava no sentido Barra do Guarita à Vista Gaúcha, quando após uma curva se chocou contra as pedras.

Os danos no carro foram de grande monta.