Carro cai em poço as margens de estrada vicinal no interior de Sede Nova

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado às 10h40 de segunda-feira (07), para atendimento de um acidente de trânsito, em Sede Nova.

Segundo informações da sala de operações da Brigada Militar um carro havia batido em um barranco e o motorista havia ficado preso.

Ao chegar ao local verificou-se tratar de um carro que estava submerso em um poço de água ao lado da estrada que liga o município de Sede Nova à BR 468. O acidente havia ocorrido bem próximo do município.

Uma guarnição da Brigada Militar esteve no local e havia saído a poucos instantes. Quando a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, foi informada que o acidente havia ocorrido na noite anterior ou seja o domingo (06), e que o motorista havia conseguido sair do veículo.

Não havendo vítimas, a guarnição dos Bombeiros retornou ao quartel em Três Passos.