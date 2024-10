Polícia emite nota sobre o desaparecimento de duas adolescentes em Ametista do Sul

Na noite desta segunda-feira, 7, a Polícia Civil emitiu uma Nota Oficial referente ao desaparecimento de duas adolescentes, de 13 anos, ocorrido ontem, em Ametista do Sul. De acordo com as autoridades policiais, uma das adolescentes teria informado estar em uma casa, em segurança e sem sofrer violência, mas sem revelar o local. As investigações continuam para localizar as jovens e esclarecer os fatos.

Segue na íntegra:

Desde que recebeu a notícia do desaparecimento, a Polícia Civil realizou diligências visando apurar o paradeiro das adolescentes. Pessoas conhecidas dessas repassaram informações indicando que teriam conseguido contato com uma das desaparecidas, a qual teria relatado que se encontravam em uma casa, estavam bem, não estariam sofrendo qualquer espécie de violência. Entretanto, não houve indicação do local em que se encontravam. As diligências prosseguem visando a localização das adolescentes e apuração de todas as circunstâncias dos fatos.

O CASO:

Paloma Valentina de Camargo da Silva, de 13 anos, foi vista pela última vez próxima à praça central da cidade, em meio às comemorações pelo resultado das eleições municipais. A adolescente estava acompanhada de sua amiga, Samira Aparecida Almeida Colombi, também de 13 anos, que igualmente desapareceu.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na manhã desta segunda feira, 7 de outubro, Paloma não entrou em contato com sua família desde o desaparecimento, e não há indícios de que tenha levado pertences pessoais ou roupas de sua casa. Ela foi vista pela última vez usando uma camiseta preta com a inscrição “Levis” e uma calça jeans. A jovem estava com sua bicicleta de cor branca e disse que retornaria para casa após as festividades, mas não foi localizada desde então.

Os familiares de ambas as jovens, desesperados, tentaram encontrá-las sem sucesso. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro das adolescentes. A Polícia Civil segue com as investigações e solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar Paloma e Samira seja comunicada às autoridades.