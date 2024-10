Brigada Militar apreende dinheiro e material de campanha em Vista Alegre

Na noite desta quarta-feira, 2, a Brigada Militar, por meio de policiais do 37° Batalhão de Polícia Militar (37°BPM), realizou a apreensão de R$ 3.902,00 em dinheiro, além de material de campanha eleitoral no município de Vista Alegre.

O material foi encontrado no interior de dois veículos adesivados com propaganda partidária. A suspeita é de que os itens seriam utilizados durante o processo eleitoral. As partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para registro do caso, que será investigado.

A Brigada Militar tem intensificado ações preventivas em toda a área do 37° BPM para garantir a lisura do processo eleitoral.