Brigada Militar prende indivíduo por furto e roubo de veículos em Ametista do Sul

Ao final da tarde de sábado (28/09), a Brigada Militar, por meio dos policiais do 37º BPM, prendeu um indivíduo de 18 anos, suspeito de furtar, na parte da manhã, a motocicleta Honda CG Today 125 e de roubar uma camioneta Fiat Strada, de cor vermelha, utilizando uma faca de lâmina longa, no município de Ametista do Sul.

A Brigada Militar, ao ser comunicada dos fatos, imediatamente iniciou as buscas pelo suspeito e pelos veículos. A motocicleta foi localizada pelo proprietário, enquanto a camioneta foi encontrada pela Brigada Militar no interior do município.

Após diversas diligências, o autor dos crimes foi preso ao final da tarde, portando uma faca e a chave da camioneta roubada. Ele foi preso em flagrante pelos policiais do 37º BPM e encaminhado à Delegacia de Polícia para que fossem adotadas as medidas de polícia judiciária.