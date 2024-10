Colisão entre carro e caminhonete deixa duas mulheres mortas e cinco feridos em São Luiz Gonzaga

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um grave acidente na RS-168, em São Luiz Gonzaga, na região das Missões, na tarde deste domingo, 29. A colisão frontal entre um Ford Ka e uma caminhonete F1000 ocorreu próximo à ponte do Rio Pirajú.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 17h10, a motorista do Ford Ka faleceu no local do acidente. Uma passageira que estava no veículo foi socorrida, mas não resistiu e morreu após dar entrada no hospital.

As vítimas foram identificadas como Laura Cristine Andrade Rodrigues, de 24 anos, motorista do Ford Ka, natural de São Borja e residente em São Luiz Gonzaga, e Ângela Pinto Ortiz, de 29 anos, caroneira do Ford Ka, que faleceu na casa de saúde local e era natural de Porto Xavier.

Na caminhonete, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma passageira em estado grave. As autoridades continuam a apurar as circunstâncias da colisão.

