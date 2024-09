Fiat Uno é consumido pelo fogo na ERS 330, entre Redentora e Miraguaí

Na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro, um veículo Fiat Uno foi totalmente consumido pelas chamas na ERS 330, no trecho entre os municípios de Redentora e Miraguaí, próximo à entrada para Dois Irmãos das Missões.

Até o momento, não há informações sobre feridos, e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O incidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local, causando preocupação, mas o trânsito não chegou a ser interrompido. Um caminhão tanque foi utilizado para apagar as chamas.