Um acidente de trânsito envolvendo um veículo foi registrado na tarde desta quarta-feira, 25, em Três Passos. O fato aconteceu no km 61, trecho da rodovia entre Três Passos e Tenente Portela (RSC-472).

Conforme informações preliminares, uma caminhonete Toyota Hilux transitava no sentido a Tenente Portela quando, na localidade de Linha Turvo, capotou em uma curva no acostamento da estrada. Não há informação de feridos. Chovia no momento do acidente