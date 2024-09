Brigada Militar flagra desmatamento no município de Erval Seco

Na quarta-feira (25), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), flagrou o desmatamento de vegetação nativa em uma área de preservação permanente (APP) no interior de Erval Seco. A ação foi realizada após uma denúncia.

Durante a inspeção, os agentes constataram a supressão de vegetação pertencente ao Bioma Mata Atlântica, em uma área de 14.632 metros quadrados. Parte desse desmatamento atingiu uma APP, situada em torno de um curso d'água.

Entre as espécies destruídas estavam árvores como Louro, Guajuvira, Timbó e Fumo-bravo, removidas com o uso de maquinário pesado. O responsável pela intervenção não possuía autorização do órgão ambiental competente para realizar o manejo florestal na área.

O responsável foi identificado e deverá responder por crime ambiental.