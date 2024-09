Acidente envolvendo caminhão-caçamba de Três Passos

Um caminhão-caçamba da prefeitura municipal de Três Passos tombou às margens de uma estrada vicinal no interior do município na tarde desta terça-feira (24).

O trajeto liga Linha Fiuza à Linha Católica, no interior de Três Passos. A Secretaria de Obras realizava o encascalhamento da via quando, por motivos desconhecidos, o condutor perdeu o controle do veículo ao se aproximar demais de um barranco, resultando no tombamento.

Devido à presença de árvores, o caminhão, que estava carregado de cascalho, não deslizou morro abaixo. O condutor não sofreu ferimentos graves.

O local exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela estrada, que ficou danificada após o incidente. Cones e fitas de sinalização foram colocados para isolar a área.

A remoção do caminhão está prevista para esta quarta-feira (25).