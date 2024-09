Caminhoneiros são alvos de ataques com pedras na BR-468, em Campo Novo.

Pelo menos quatro caminhoneiros que trafegavam pela BR-468, no trecho entre o entroncamento com a RS-155 e o trevo de Esquina Boa Vista, em direção a Campo Novo, foram atacados com pedras nesta segunda-feira, 23. De acordo com relatos, três suspeitos em duas motos teriam arremessado pedras contra os veículos, causando danos a quatro caminhões.

Um dos motoristas foi atingido no ombro por uma pedra, enquanto o para-brisa de um caminhão foi quebrado e a lataria de outro veículo foi perfurada. A polícia está