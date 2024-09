Mulher fica ferida após carro cair de ponte na divisa entre Humaitá e Nova Candelária

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da motorista. A Brigada Militar foi acionada e o trânsito no local ficou temporariamente interrompido.

A vítima conduzia um VW Fox quando perdeu o controle do veículo, que acabou caindo dentro do lajeado. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Boa Vista do Buricá.

Uma mulher ficou ferida no início da noite deste domingo (22) após seu carro cair de uma ponte sobre o Lajeado Magro, na localidade de Duas Pontes, que fica na divisa entre Humaitá e Nova Candelária.

