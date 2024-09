Brigada Militar prende homem por porte ilegal de arma em Esperança do Sul

No sábado (21), policiais do Comando Ambiental da Brigada Militar realizaram uma prisão por porte ilegal de arma de fogo no interior de Esperança do Sul. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na região próxima à fronteira com a Argentina.

Ao revistarem um veículo suspeito, os policiais encontraram uma espingarda calibre 36, além de 11 cartuchos, sendo 2 intactos e 9 deflagrados. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Três Passos.

A ação fez parte da Operação Agro Hórus, que tem como objetivo combater o contrabando e o descaminho, reforçando a segurança e protegendo a economia nas fronteiras do Rio Grande do Sul.