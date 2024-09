CHACINA EM SANTA ROSA: Quatro pessoas são mortas em apartamento no centro da cidade.

Três homens e uma mulher foram encontrados mortos dentro de um apartamento no centro de Santa Rosa, no noroeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (20). Outras duas pessoas foram localizadas feridas na rua e encaminhadas para atendimento médico.

Segundo a Brigada Militar, a suspeita é de que os dois feridos sejam os autores do crime no apartamento. Eles estão sob custódia policial.

As circunstâncias da chacina ainda são investigadas. Segundo o tenente-coronel Valtair Dornelles, o apartamento estava alugado por temporada, por meio de uma plataforma online. A suspeita é de que as duas pessoas encontradas feridas entraram disparando no imóvel.

Os ocupantes do apartamento também estavam armados e teriam reagido aos disparos. Os nomes ainda não foram divulgados, mas a mulher assassinada é moradora do município e os três homens são de outra cidade.