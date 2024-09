Um veículo Celta saiu da pista e capotou na ERS 585, trecho que liga Erval Seco a Seberi, na noite desta quarta-feira (18). O acidente aconteceu nas proximidades da curva dos Plátanos.

O veículo permaneceu no local até a manhã desta quinta-feira (19), com as rodas viradas para cima em uma lavoura de trigo, às margens da rodovia. A Brigada Militar e uma ambulância da Secretaria de Saúde de Erval Seco estiveram no local para atender a ocorrência.