Grave acidente na RS-342 em Três de Maio deixa duas vítimas fatais ( Vítimas foram identificadas)

Na noite desta quinta-feira (19), um grave acidente de trânsito na RS-342, em Três de Maio, resultou na morte de um homem e uma mulher, ambos ainda não identificados. O acidente ocorreu por volta das 20h20min, no Km 8 da rodovia. Outras duas pessoas ficaram feridas.

As vítimas fatais estavam em uma motocicleta Honda Bross, com placas de Três de Maio. Os feridos, o motorista e o carona de um VW Gol, também são moradores da cidade. Segundo informações de um motorista que testemunhou o acidente, o Gol seguia em sentido oposto e tentava realizar uma ultrapassagem, enquanto a moto vinha logo atrás. Nesse momento, houve a colisão entre os dois veículos.

Após o impacto, a mulher, que estava na moto, ainda pediu socorro, mas foi atropelada por outro veículo cujo motorista não parou para prestar assistência. O motorista do Gol perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em um barranco.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e realizaram o socorro dos feridos, que foram encaminhados para o hospital da região. A Brigada Militar controlou o trânsito no local e o Comando Rodoviário de Santa Rosa foi acionado para acompanhar a ocorrência.

Foram identificados como Lauri Rorato, 55 anos e Janete Kunz Rorato, 54 anos, o casal que foi vítima fatal em acidente de trânsito que aocnteceu na noite desta quinta-feira (19) na RS-342, localidade do Km 8 no trajeto entre Três de Maio e Horizontina.