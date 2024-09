Homem é preso, suspeito de tentativa de homicídio, após provocar acidente em Coronel Bicaco

Um homem foi preso por suspeita de dupla tentativa de homicídio na BR-468 em Coronel Bicaco. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, autuou o suspeito em flagrante nesta quarta-feira (18). Uma das qualificadoras foi pela característica do crime de gênero, ou seja, contra a própria esposa.

De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo de 46 anos, inconformado com o pedido de separação da esposa de 26 anos, teria anunciado que tiraria a própria vida ao se deslocar com o Fiat Uno da família pela rodovia, no trajeto entre Coronel Bicaco e Palmeira das Missões.

O fato ocorreu por volta das 14h desta quarta na localidade de Esquina Aparecida, próximo ao parque de rodeios de Coronel Bicaco. Além do motorista, também estavam no carro a esposa dele e o filho de três anos.

Segundo a Polícia Civil, o homem manobrou o veículo na direção de uma carreta que vinha na direção contrária. Com o impacto da colisão, o Uno incendiou. A mulher não sofreu lesões, conseguiu sair do veículo e retirar o filho antes que o fogo se alastrasse. A criança sofreu fraturas em uma das pernas. Já o motorista sofreu apenas escoriações.

A família foi socorrida por uma ambulância que passava pelo local ao Hospital de Coronel Bicaco, de onde foram transferidos para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O suspeito – motorista do Fiat Uno – foi preso no hospital e apresentando na Delegacia de Polícia. Após a lavratura do flagrante, o homem foi recolhido ao presidio de Três Passos.