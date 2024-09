Van da Secretaria da Saúde de FW se envolve em acidente em Carazinho

Na madrugada desta quinta-feira, 19 de setembro, uma van da Secretaria de Saúde de Frederico Westphalen se envolveu em um acidente com danos materiais na BR-386, em Carazinho. O veículo, que transportava 14 passageiros para consultas médicas em Passo Fundo, colidiu com um caminhão por volta das 5h30min no quilômetro 178 da rodovia. Apesar do impacto, nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Após o acidente, a Secretaria de Saúde garantiu o transporte dos passageiros até o destino final para que realizassem suas consultas e exames. Uma nova van será enviada para buscar os pacientes ao término das atividades, com o retorno previsto para o final da tarde desta quinta-feira.