Homem morre em acidente de trabalho com retroescavadeira em Campo Novo

Um homem morreu em um acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira (16) em Campo Novo. A vítima foi identificada como Marcio Rogério Teixeira, de 46 anos, morador de Campo Novo. Ele foi atingido por uma retroescavadeira. De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 10h30min na Rua Sete de Setembro.

A retroescavadeira era carregada sobre a caçamba de um caminhão no momento em que vítima acabou prensada pela máquina. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para o levantamento pericial no local. A ocorrência foi registrada junto à Delegacia de Polícia e o corpo encaminhado para necropsia. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do fato.