Candidatos a prefeito e vice sofrem ataque a tiros em Independência

Na noite da última sexta-feira, 13 de setembro, os candidatos a prefeito e vice de Independência, Tuta e Kako Moraes (Coligação União e Renovação – PL / PDT / PSD), teriam sido alvo de um atentado enquanto cumpriam um roteiro de visitas às comunidades do interior do município. O veículo em que os dois estavam foi atingido por dois disparos de arma de fogo, de acordo com o registro policial feito pela Coligação.

O fato teria ocorrido quando do retorno dos candidatos da localidade de Alto da União, por volta das 22 horas da sexta-feira, 13.

Conforme relatado na ocorrência policial, na altura da Esquina Timabúva, ouviram dois disparos de arma de fogo que atingiram o veículo, que atingiram a lataria e o vidro traseiro.

De acordo com o registro, um provável suspeito teria fugido em uma motocicleta por uma estrada vicinal, no entanto, a Polícia Civil, ao retornar ao local, não localizou nenhum possível autor dos disparos.