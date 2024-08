Estado lança Tá na Mão Empresas para abertura de empreendimentos pelo WhatsApp

A partir desta terça-feira (20/8), o empreendedor já pode abrir a própria empresa de forma facilitada e segura no Rio Grande do Sul. Esta é a proposta do Tá na Mão Empresas, serviço lançado oficialmente para disponibilizar a abertura de empreendimentos pelo WhatsApp em poucos minutos, de maneira automatizada.

A iniciativa é da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e do programa DescomplicaRS. A apresentação ocorreu nesta terça-feira, durante o ato que retomou o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), que será coordenado pela Sedec.

Ao acessar o aplicativo WhatsApp, o empreendedor deve preencher os dados solicitados. Caso atenda aos requisitos do Tudo Fácil Empresas, já terá sua empresa registrada na JucisRS, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição estadual e municipal, licenciamento (ou sua dispensa) e alvará de funcionamento. Todo o serviço é feito de forma gratuita e segura.

O titular da Sedec, Ernani Polo, elogiou a iniciativa, ressaltando que ela auxilia na manutenção de um ambiente de negócios moderno e acolhedor. “Estamos facilitando para que as pessoas formalizem seus negócios e possam acessar todos os incentivos que isso acarreta. O uso de uma tecnologia que já faz parte do dia a dia, como o WhatsApp, mostra como o Estado está trabalhando para criar um ambiente propício para que mais pessoas empreendam e com menos burocracia”, disse Polo.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback, falou sobre o serviço. “O Tá na Mão Empresas é uma forma segura, ágil e sem nenhuma burocracia de abertura de empresas. Esta é mais uma entrega do Estado para facilitar a vida de quem quer empreender e para melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul”, explicou Lauren.

O Tá na Mão Empresas pode ser acessado pelo número de WhatsApp (51) 98137-0160.