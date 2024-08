Aplicativo Servidor RS celebra quatro anos com marca de 130 mil usuários

Lançado em 2020, o aplicativo Servidor RS celebra quatro anos nesta terça-feira (20). A ferramenta, desenvolvida em parceria com diversas secretarias do Estado com a tecnologia da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, fornece acesso ágil e seguro a informações funcionais e serviços. Recentemente, o aplicativo atingiu a marca de 130 mil usuários e tem sido bem avaliado nas lojas: 4.5 na Play Store da Google e 4.3 na App Store da Apple.

A Secretaria da Educação (Seduc) é a pasta que tem o maior número de servidores conectados ao aplicativo, com quase 60 mil usuários, representando 30% dos vínculos. As forças de segurança também são destaque, com 21,5 mil usuários vinculados à Brigada Militar, 4,7 mil da Polícia Civil e 3,4 mil da Susepe. Além do Poder Executivo, o Servidor RS também é utilizado por Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado.

A ferramenta tem um total de 11,5 milhões de interações desde o seu lançamento. O serviço mais utilizado foi o contracheque, com 4,25 milhões de interações, seguido por consignações (2,3 milhões) e histórico funcional (quase 500 mil). O recorde diário de utilização dos serviços foi batido em julho desde ano, quando 63 mil interações ocorreram em apenas um dia.

Ao todo, o aplicativo Servidor RS conta com um cardápio de 16 serviços: Simulador de Tempo de Aposentadoria, Cadastro de Dependentes Previdenciários, Consulta de Frequências e Afastamentos, Consulta de Licença Prêmio, Contracheque, Férias, Comprovante de Rendimentos, Indenização por Férias e LP, Consignações, RPV, Histórico Funcional, Recadastramento de Pensionista, Recadastramento de Inativo, Tele Trabalho e Fale Conosco. Em julho, a funcionalidade Solicitação de Frequências e Afastamentos foi disponibilizada, neste primeiro momento, apenas para a Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O aplicativo pode ser baixado pela Play Store (Android) ou pela App Store (iOS). O acesso ocorre via login cidadão, integrado ao sistema gov.br. Para ter acesso aos serviços do aplicativo, o usuário deve possuir os níveis prata ou ouro na conta gov.br.