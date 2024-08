Leite entrega chaves de 30 casas temporárias em Encantado

Um alento para 30 famílias que estavam em abrigos públicos, após as enchentes de maio no município de Encantado, no Vale do Taquari, chegou nesta segunda-feira (19/8). Das mãos do governador Eduardo Leite e do secretário de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, elas receberam as chaves das primeiras moradias temporárias instaladas pelo governo do Estado. As casas vão possibilitar a desativação de três abrigos públicos no município. Por essa iniciativa, operacionalizada pela Sehab, será viabilizado um total de 500 unidades habitacionais provisórias, em um investimento de R$ 66,7 milhões do Tesouro do Estado.

"Tem muito ainda para ser feito, mas esse momento mostra que estamos sendo capazes de superar a tragédia que sofremos. É um primeiro, mas muito importante para devolver dignidade, privacidade, conforto e carinho para as famílias que ainda estavam em abrigos improvisados. E seguiremos trabalhando para logo ali na frente entregar as casas definitivas que elas merecem", afirmou o governador.

Leite destacou que a entrega devolve dignidade, privacidade, conforto e carinho para as famílias atingidas pelas enchentes -Foto: Maurício Tonetto/Secom

No ato de entrega, realizado no bairro São José, o governador entregou as chaves da primeira casa ao casal Maiara Schumann e Fernando Weyrich, com seus filhos Bernardo e Tamara. O ato marcou ainda a abertura da Semana Estadual da Habitação, em razão do Dia Nacional da Habitação, comemorado em 21 de agosto. No local, alunos do Centro Municipal de Educação de Encantado entregaram desenhos que produziram para homenagear as famílias contempladas. Cada um recebeu um quadro com um dos desenhos como presente de decoração para o novo lar.

"Sob as bênçãos do Cristo de Encantado, que podemos enxergar aqui desde o local das casas, esse momento é prova da resistência, da fibra, da coragem e da força do nosso povo. Não deixem de acreditar. Juntos, vamos reconstruir as vidas, os lugares e o futuro do nosso povo", declarou Leite.

As unidades habitacionais temporárias foram instaladas em dois terrenos: um com cinco módulos, no bairro Palmas; e outro com 25, no bairro São José. Esse método de construção temporária foi pensado pela característica da transportabilidade, ou seja, as casas já chegam prontas da fábrica ao local de instalação, que requer apenas a colocação de algumas sapatas de nivelamento (um tipo de fundação) e a execução de conexões da rede de água, esgoto e energia elétrica. Além disso, os módulos ficam incorporados ao acervo do Estado e poderão ser reutilizado por várias vezes em outras situações que se fizerem necessárias, depois que as famílias já tiverem sido transferidas para moradias definitivas.

As unidades possuem dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro, além de mobiliário sob medida e eletrodomésticos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Cada unidade possui 27m² e é composta por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro, além do mobiliário sob medida e eletrodomésticos de linha branca. A estrutura de aço galvanizado e concreto ganhou elementos que garantem resistência e conforto para os moradores.

“A solução definitiva de moradia para o maior número de famílias é nossa meta e nosso foco de trabalho. Saber que levamos um pouco de felicidade a quem já sofreu muito nos estimula a buscar a celeridade na entrega dessas residências. Não podemos mais depender do tijolinho por tijolinho, ou de um único método construtivo. Por isso, buscamos opções com celeridade de entrega”, disse o titular da Sehab, Carlos Gomes.

Por dispensar construção no local, os módulos são ambientalmente favoráveis, pois não geram resíduos de obra e possibilitam uma economia de oito vezes menos água em comparação com métodos tradicionais. A empresa Visia Construção Modular, contratada pela Sehab, trouxe o método da Europa e já entregou 8 mil desses módulos em todo o país.

Após a solenidade, o governador ainda visitou o terreno onde serão instaladas 35 casas definitivas para vítimas da enchente em Encantado, também viabilizadas pelo programa A Casa É Sua, da Sehab. No total do Rio Grande do Sul, serão investidos mais R$ 57,1 milhões do Tesouro do Estado para construção de 410 casas definitivas em 11 municípios. Somadas outras unidades fruto de doação do Grupo Innova Steel e do Ministério Público do Estado, o total de moradias definitivas a ser entregue pelo A Casa É Sua chega a 648 unidades.

O governador Eduardo Leite e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, participaram do ato de entrega -Foto: Maurício Tonetto/Secom

As ações fazem parte do Plano Rio Grande , programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica. A medida integra também o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis) como política permanente para atuação em casos de emergências, calamidades e desastres.

No evento desta segunda, Leite também assinou o decreto 57.753, que amplia a participação do governo do Estado no programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A partir dessa medida, serão liberados, pelo Executivo estadual, R$ 12 milhões para a construção de 600 unidades habitacionais para agricultores atingidos pelas enchentes de setembro de 2023 no Vale do Taquari.

Entrega em Estrela nos próximos dias

O município de Estrela já começou a receber parte dos 31 módulos habitacionais provisórios que serão instalados em área próxima ao Salão Comunitário São José Operário. As prefeituras de Encantado e Estrela já viabilizaram novos terrenos para ampliar o número de moradias temporárias.

Encantado receberá mais 50, totalizando então 80 moradias provisórias. Estrela terá mais 72, somando 103 módulos instalados na cidade.

Também devem receber moradias temporárias os municípios de Arroio do Meio (40), Cruzeiro do Sul (28), Rio Pardo (39) e Triunfo (48), que já possuem terrenos adequados e em preparação. Além desses, a cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, será contemplada, mas o Estado aguarda a definição, por parte da prefeitura, do terreno que irá receber os módulos.