OMS pede fim de ataques a instalações de saúde em meio a conflitos

Geral Há 2 horas Em Geral Destroços de avião já estão na sede da Voepass, em Ribeirão Preto Os destroços do avião da Voepass já estão na sede da empresa em Ribeiro Preto, em São Paulo. A retirada dos restos da aeronave do local da queda, e...

Geral Há 4 horas Em Geral Cinco imigrantes clandestinos são encontrados em navio, no Rio Policiais federais resgataram cinco imigrantes provenientes da República de Guiné, que estavam escondidos em um navio cargueiro, no Rio de Janeiro,...

Brasília Há 5 horas Em Geral Representantes das terras indígenas Guarita e Serrinha participaram de uma série de reuniões em Brasília O principal objetivo dessas audiências foi discutir a situação de calamidade enfrentada pelos povos indígenas do Rio Grande do Sul.