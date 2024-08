Representantes das terras indígenas Guarita e Serrinha participaram de uma série de reuniões em Brasília

Entre os dias 12 e 16 de agosto, representantes das terras indígenas Guarita e Serrinha, incluindo os caciques Valdones Cacique da Terra Indígena Guarita, Paulo C. Ribeiro, Daniela Kaingang e Marciano Inácio Claudino, Cacique da Terra Indígena Serrinha e Presidente do Conselho dos Caciques do Rio Grande do Sul, participaram de uma série de reuniões em Brasília. O principal objetivo dessas audiências foi discutir a situação de calamidade enfrentada pelos povos indígenas do Rio Grande do Sul, com ênfase na liberação de recursos emergenciais, em diálogos com a ministra Sônia Guajajara do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

Durante as reuniões, os representantes indígenas solicitaram agilidade na liberação de recursos pela Secretaria Nacional de Saúde Indígena (SESAI), sob a liderança de Weibe Tapeba. Essa medida é crucial para permitir novas contratações e a aquisição de veículos, nessa audiência ficou definida a aquisição de uma nova van para a Terra Indígena Guarita. Além disso, foram discutidas demandas específicas do território com Marcos Kaingang, Secretário Nacional de Direitos Territoriais Indígenas do MPI.

Outro tema abordado foi a destinação de recursos para a Terra Indígena Guarita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Indígena, que está em fase de implementação. Em reunião com o Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Edgar Preto, o foco foi assegurar que esses recursos sejam efetivamente direcionados para atender as necessidades da comunidade bem como a ampliação desses recursos .

Uma questão de grande importância discutida foi a construção de um Centro de Educação Infantil, em colaboração com o Ministério da Educação e a Diretora de Políticas de Educação Escolar Indígena, Rosilene Tuxa. Este centro visa atender a demanda crescente de cerca de mil crianças de 0 a 5 anos que, atualmente, não têm acesso a serviços de educação na Terra Indígena Guarita. A construção deste centro é uma resposta essencial para garantir o direito à educação e melhorar as condições de vida das crianças indígenas, promovendo o desenvolvimento e a inclusão social na comunidade.