Ministério da Gestão diz que manhã de provas do CNU não teve problema

O governo do Estado realiza, na segunda-feira (19/8), às 15h30, o ato de entrega das chaves de 30 moradias temporárias em Encantado. O evento conta...

Habitação Há 1 hora Em Geral Governo entrega 30 moradias temporárias em Encantado na segunda (19) O governo do Estado realiza, na segunda-feira (19/8), às 15h30, o ato de entrega das chaves de 30 moradias temporárias em Encantado. O evento conta...