Governo entrega 30 moradias temporárias em Encantado na segunda (19)

O governo do Estado realiza, na segunda-feira (19/8), às 15h30, o ato de entrega das chaves de 30 moradias temporárias em Encantado. O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes.



Serão entregues 30 casas mobiliadas e construídas pelo sistema modular. A ação vai possibilitar a desativação de três abrigos públicos do município. O evento será no terreno da rua Alegrete, lote 3, quadra 371 (à esquerda na rótula), no bairro São José.





