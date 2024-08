Recuperação da indústria, varejo e atacado em junho impulsiona atividade econômica do RS

Após uma forte queda em maio devido às enchentes, a atividade econômica do Rio Grande do Sul recuperou parte das perdas em junho, com um aumento significativo no volume financeiro de vendas da indústria, do varejo e do atacado. Os dados estão no boletim de indicadores econômicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz), elaborado pela Receita Estadual e divulgado na quinta-feira (15/8) pela Revista RS360 . Extraídos de documentos fiscais, os números refletem uma reação do setor produtivo após os prejuízos acumulados durante a tragédia climática.

Em junho, o setor industrial gaúcho registrou um crescimento de 20% nas vendas em relação ao mês anterior. No total, as comercializações da indústria somaram R$ 44,6 bilhões, um incremento de R$ 7,4 bilhões na comparação com maio. O resultado foi impulsionado pelos setores de energia elétrica e bebidas, que cresceram 11,8% e 11%, respectivamente. As vendas de insumos agropecuários, no entanto, continuaram em queda, com uma redução de 23,5%, o que revela o forte impacto das enchentes nas áreas rurais.

O segmento atacadista, que abastece o varejo, acumulou R$ 17,6 bilhões em vendas em maio, um crescimento de 28% em relação ao mês anterior. O varejo também apresentou recuperação, com um aumento de 8,5% nas transações, e alcançou R$ 19,1 bilhões em vendas – um acréscimo de R$ 1,4 bilhão em relação a maio.

O boletim também traz análises de diversos setores industriais ligados ao agronegócio, como aves, arroz, bovinos, insumos agropecuários, leite, suínos e trigo. O desempenho de parte desses segmentos será discutido na próxima rodada dos Diálogos Setoriais, que começa na próxima terça-feira (20/8), com transmissão pelo canal da Sefaz no YouTube. Os encontros reúnem representantes da Receita Estadual e entidades empresariais para analisar o desempenho setorial e projetar a atividade econômica dos próximos meses.

Cronograma de lives

Aves – terça-feira (20/8), às 9h

– terça-feira (20/8), às 9h Suínos – terça-feira (20/8), às 14h

– terça-feira (20/8), às 14h Bebidas – quarta-feira (21/8), às 9h

– quarta-feira (21/8), às 9h Insumos agropecuários (21/8), às 14h