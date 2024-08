Filme sobre violoncelista Antonio Meneses é destaque na TV Brasil

O Partituras deste domingo (18) vai exibir, às 23h30, na TV Brasil , um documentário dedicado a um dos mais renomados e talentosos violoncelistas brasileiros, Antonio Meneses. Ele morreu no início de agosto deste ano , aos 66 anos, na Suíça, após ser acometido por uma forma agressiva de câncer cerebral.

O documentário Antonio Meneses – A Câmera e o Violoncelo acompanhou o cotidiano do artista pernambucano radicado na Suíça durante os dez dias que antecedem um concerto em Paris. O filme apresenta um retrato humano e artístico de um dos maiores instrumentistas brasileiros que, aos 17 anos, ganhou o prêmio Tchaikovsky, o mais importante para seu instrumento, o violoncelo.

A produção mostra a rotina do violoncelista que ministra aulas no conservatório de Berna e ainda registra momentos com a família do músico que vive no Brasil. O filme, que é uma coprodução da TV Brasil e da Melodrama Produções, foi dirigido por Pedro Antônio Paes.

Serviço

Partituras Especial - Antonio Meneses – A Câmera e o Violoncelo

TV Brasil

Domingo, 18 de agosto, às 23h30