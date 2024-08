Governador e presidente da República entregam casas em Porto Alegre

O governador Eduardo Leite e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entregaram na manhã desta sexta-feira (16/8), na Zona Leste de Porto Alegre, unidades habitacionais. As moradias são provenientes do Minha Casa Minha Vida (MCMV), modalidade Entidades, na qual, em parceria com a União, o governo do Estado aporta contrapartida financeira de R$ 5 mil por unidade.

"Assim como o presidente não governa para o governador, o governador também não governa para o presidente. Ambos devem governar para o povo e pelo povo. A entrega dessas casas, em programa federal com contrapartida financeira de quase R$ 20 milhões do Estado, é o exemplo de como podemos e devemos trabalhar, apesar de qualquer divergência política, com união de esforços pela população", afirmou o governador.

As unidades entregues fazem parte de dois de quatro empreendimentos (Morada da Fé, Dois Irmãos, COOHAGIG e Orquídea Libertária), que totalizam 1.290 habitações em construção em Porto Alegre, Viamão e Gravataí, somando R$ 6.450.000 de contrapartida estadual.

Leite e Lula participaram do ato na manhã desta sexta (16), na Zona Leste de Porto Alegre -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“Eu quero encontrar um jeito de fazer a maior quantidade de casas possível. Eu disse ao governador que vou tratar o Rio Grande do Sul com carinho, porque este Estado já deu muito para o Brasil. Todas as pessoas que perderam seu lar por causa da enchente vão receber a casa que têm direito”, destacou Lula.

Na ocasião, também foram assinados termos de ajustamento de conduta (TACs) com o Ministério Público Federal (MPF) para liberação de recursos federais visando aceleração do andamento na conclusão dos quatro empreendimentos, que já servirão para atender famílias desabrigadas pela enchente de maio.

"Colocamos nossa equipe para buscar soluções. Tinha uma oportunidade como esses condomínios Morada da Fé e Dois Irmãos, que não estavam 100% prontos, mas muito melhores se comparados com a condição das famílias em abrigos. Agradeço também ao Ministério Público Federal, por viabilizar a entrega dessas habitações", afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho.

"Nós gaúchos agradecemos nesse momento a todos aqueles que nos ajudaram no nosso maior momento de dor. Quero cumprimentar o presidente Lula, criador do MCMV, e o governador Eduardo Leite, que nos garantiu apoio quando precisamos. A luta foi árdua e depois de 18 anos da criação da cooperativa estamos entregando as primeiras chaves", declarou a presidente da cooperativa habitacional Morada da Fé, Isabel Rosane Gonçalves Campos.

No total, há 3.951 unidades contratadas pela MCMV – Entidades no Rio Grande do Sul, às quais o Estado destinou R$ 19,7 milhões, por meio do programa Avançar nas Obras e Habitação. Em julho do ano passado, o governador e o presidente já haviam entregado 446 unidades desse grupo, no Empreendimento Viver Coometal, em Viamão (R$ 2.230.000 de contrapartida estadual).

No evento desta sexta-feira, também foram entregues chaves para 129 famílias contempladas pelo Compra Assistida, pelo qual a União financia a entrada do imóvel. Na sequência, ainda em Porto Alegre, Leite e Lula participariam de inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). As agendas encerram-se em São Leopoldo, com a inauguração de duas novas alças de acesso e o alargamento da pista que leva ao viaduto da Scharlau.

Demandas pela reconstrução após enchentes

Na entrega do MCMV, Leite também destacou o papel do governo do Estado no diálogo e encaminhamento de demandas à União pelo apoio necessário para ações de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio.

"A frequente insatisfação manifestada com o volume de apoio efetivamente entregue ao Estado nada mais é do que o dever de quem foi eleito para representar os interesses de todos os gaúchos. Reconhecemos os esforços realizados, mas seguiremos demandando os ajustes necessários para dar velocidade e desburocratizar a chegada dos recursos na ponta para as famílias e os empreendedores", finalizou o governador.