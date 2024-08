Rio de Janeiro registra 300 prisões por meio de reconhecimento facial

Hoje, servidores e seguranças retiraram as barricadas do prédio recém-ocupado. Vídeos divulgados por alunos mostram muita confusão e gritaria, enqu...

Geral Há 2 horas Em Geral Alunos e servidores da Uerj entram em conflito Hoje, servidores e seguranças retiraram as barricadas do prédio recém-ocupado. Vídeos divulgados por alunos mostram muita confusão e gritaria, enqu...