Estado investe cerca de R$ 2,9 milhões em escolas de Porto Alegre, Estrela, Colinas e Arroio do Padre

O governo do Estado está investindo quase R$ 2,9 milhões em nove escolas, que atendem 3.075 alunos,por meio de contratação simplificada. Porto Alegre é a cidade mais beneficiada, concentrando quase R$ 2,6 milhões em seis escolas: Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Evaristo Gonçalves Netto, Colégio Estadual (CE) Piratini, Instituto Estadual de Educação (IEE) Professora Gema Angelina Belia, Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Roque Gonzales, EEEF Toyama e EEEF José Garibaldi. As outras escolas ficam em Estrela (Escola Estadual de Ensino Profissional Estrela), Colinas (EEEM Colinas) e Arroio do Padre (EEEM Arroio do Padre).

Lançada em março, a contratação simplificada agiliza a manutenção das escolas estaduais. Nesse modelo, a licitação é feita por blocos de escolas e há um catálogo de serviços à disposição da Secretaria de Obras Públicas (SOP) para atender às demandas com maior velocidade. Não é necessário licitar os serviços individualmente e háuma empresa responsável pré-contratada para realizar as obras em cada escola.

Obras iniciadas

IEE Professora Gema Angelina Belia (Porto Alegre)

Com investimento de quase R$ 1,3 milhão, o IEE Professora Gema Angelina Belia está passando por reparos gerais. Com execução da Cetus Construtora, a obra iniciou em 25 de julho, tem fiscalização da 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), da capital, e prazo de conclusão de 150 dias. Localizada na avenida Antônio de Carvalho, 495, bairro Jardim Carvalho, a escola tem 782 alunos.

EEEF Evaristo Gonçalves Netto (Porto Alegre)

Mais de R$ 647 mil estão sendo investidos, desde 23 de julho, na EEEF Evaristo Gonçalves Netto para manutenção da cobertura. Estão sendo recuperados telhado, madeiramento, forro, ripamento, beirais e tabeiras, além da troca de luminárias das salas. Fiscalizada pela 1ª Crop e executada pela Cetus Construtora, a obra tem prazo de conclusão de 120 dias. Localizada na rua Via de Acesso Um, Cefer 2, 393, no bairro Jardim Carvalho, a escola conta com 116 alunos.

EEEF Toyama (Porto Alegre)

Reparos gerais estão sendo feitos na EEEF Toyama desde 8 de agosto. Executados pela Cetus Construtora, os trabalhos têm prazo de conclusão de 90 dias e contam com investimento de quase R$ 230 mil. Com 162 alunos, a escola fica na rua Acesso Toyama, 1.

EEEF José Garibaldi (Porto Alegre)

Também na capital, a EEEF José Garibaldi está recebendo R$ 47 mil para limpeza geral, iniciada em julho. Os trabalhos são realizados pela Cetus Construtora e fiscalizados pela 1ª Crop, com prazo de conclusão de 21 dias. Os 354 alunos estudam na rua Doutor Caio Brandão de Mello, 300, no bairro Parque Humaitá.

CE Piratini (Porto Alegre)

O CE Piratini está recebendo, desde 6 de agosto, R$ 370 mil para reparos gerais. Os trabalhos estão sob responsabilidade da Cetus Construtora, com fiscalização da 1ª Crop e prazo de conclusão de 60 dias. Com 239 alunos, a escola fica na rua Eudoro Berlink, 632, no bairro Auxiliadora.

EEEM Roque Gonzales (Porto Alegre)

Outra escola da capital que está passando por reparos gerais é a EEEM Roque Gonzales. Estão sendo destinados quase R$ 48 mil para a obra, executada pela Cetus Construtora, iniciada no dia 6 e com prazo de conclusão de 30 dias. Localizada na avenida Cavalhada, 2433, a escola tem 537 alunos.

EEEP Estrela (Estrela)

Para a execução de reparos gerais na EEEP Estrela, estão sendo destinados R$ 42,4 mil desde 30 de julho. Com prazo de conclusão de 60 dias, a obra tem execução da H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra e fiscalização da 3ª Crop, de Estrela. Com 215 alunos, a escola fica na rua Coronel Müssnich, 270, no Centro.

EEEM Colinas (Colinas)

Mais de R$ 63 mil estão sendo investidos desde 5 de agosto na EEEM Colinas para manutenção de alvenaria, vedações, divisórias, esquadrias, instalações elétricas, muros, telas e do acesso. A H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra executa a obra, com prazo de 60 dias e fiscalização da 3ª Crop. Com 85 alunos, a escola fica na rua Parobé, 114, no Centro.

Obra concluída

EEEM Arroio do Padre (Arroio do Padre)

Para a manutenção e recuperação da cobertura da EEEM Arroio do Padre foram destinados mais de R$ 148 mil. Concluída em 25 de julho, a obra teve fiscalização da 5ª Crop, de Pelotas, e execução da Engpac. Com 192 estudantes, a escola fica na avenida Dezessete de Abril, 192 A, no Centro.