Governador anuncia duas alterações no secretariado

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (14/8), duas mudanças na equipe do primeiro escalão do governo. O atual titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Ronaldo Santini, assumirá a Secretaria de Turismo, pasta que já comandou na gestão passada. O ex-deputado Vilson Covatti assumirá a SDR.

“O processo de transição nas duas secretarias será feito com absoluta tranquilidade e sintonia entre os novos secretários, sem afetar os projetos em andamento. Estamos vivendo um momento importante para essas duas áreas. O Santini liderou o Turismo durante o pós-pandemia. Nada melhor que ele reassumir esse posto agora, com o pós-enchentes. Também tenho total confiança no trabalho do ex-deputado Covatti no processo de retomada no setor rural após a calamidade”, afirmou Leite

O governador também agradeceu ao secretário de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodriguez, pelo trabalho à frente da pasta.

Perfis

Ronaldo Santini

Esteve à frente da Secretaria de Turismo do Estado de março de 2021 a março de 2022, antes de ser secretário extraordinário de Apoio à Gestão Política e Administrativa. Formado em Direito, foi eleito deputado estadual pela terceira vez. Também foi deputado federal entre 2018 e 2020, integrando a Frente Parlamentar da Agropecuária. Desde o início da nova gestão, ocupava o posto de secretário de Desenvolvimento Rural.

Vilson Covatti

Foi vereador de Frederico Westphalen, deputado estadual por três mandatos — quando ocupou a presidência da Assembleia Legislativa do RS — e deputado federal por dois mandatos. Na atual gestão, foi secretário de Turismo. É natural de Palmitinho (RS) e advogado pela Universidade de Cruz Alta (Unicruz), com pós-graduação em Processo Civil e Penal pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Frederico Westphalen. Também é formado em Administração com ênfase em Gestão Pública pela URI.