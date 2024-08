Correios mantêm serviços operacionais apesar da greve; sindicato critica falta de avanço nas negociações

Os Correios seguem operando em todo o país, mesmo após o anúncio de greve dos servidores feito na última semana. Em nota, a empresa afirma que as agências estão abertas e todos os serviços disponíveis. Para manter o atendimento, os Correios dizem que adotaram medidas como remanejamento de profissionais e realização de horas extras para cobrir as “ausências pontuais e localizadas”.

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Correios no RS (Sintect-RS), que representa os servidores no Estado, estima que cerca de 70% da categoria aderiu à paralisação, com maior impacto em serviços como Sedex e encomendas registradas. A empresa não confirmou a estimativa.

A greve foi deflagrada após uma série de negociações sem êxito com a direção dos Correios. Entre as principais reivindicações dos trabalhadores estão a realização de concurso público imediato para carteiro e reajuste salarial com aumento real respeitando a data-base.

Segundo o secretário-geral do Sintect-RS, Alexandre Nunes, a categoria chegou ao limite com a empresa que, depois de 14 reuniões, apresentou proposta considerada insatisfatória. Os Correios garantem que estão tomando todas as medidas necessárias para minimizar o impacto da greve e assegurar a continuidade dos serviços.