Governo do Estado libera R$ 14 milhões para melhorias no Aeroporto de Caxias do Sul

Foi publicada, nesta terça-feira (13/8), no Diário Oficial do Estado, a liberação de R$ 14 milhões para melhorias no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Estão previstas obras de requalificação da pista de pousos e decolagens, ampliação do terminal de embarque e desembarque e aquisição de equipamentos para melhoria das operações.

O valor total das obras está orçado em R$ 16,4 milhões, sendo R$ 14 milhões repassados via convênio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) com a Prefeitura, responsável pela administração do terminal. O valor restante (R$ 2,4 milhões) será aportadopelo município como contrapartida.

“O investimento nesse importante terminal é um compromisso do governo do Estado para que o Aeroporto de Caxias ganhe ainda mais protagonismo. As melhorias serão fundamentais para que o Rio Grande do Sul receba mais voos e para que a aviação regional seja fortalecida”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O investimento foi anunciado pelo governador Eduardo Leite em junho. Na ocasião, Leite destacou que o aporte vai ajudar a ampliar o número de voos no terminal e salientou que o aeroporto de Caxias do Sul é estratégico para o Rio Grande do Sul, em especial neste momento de suspensão das operações no Salgado Filho.