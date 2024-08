Cantora Nana Caymmi tem alta de hospital no Rio

A cantora Nana Caymmi teve alta da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (12). Ela deu entrada na emergência, na madrugada do dia 26 de julho . A artista foi atendida com um quadro de arritmia cardíaca. Ela recebeu um marcapasso no dia 29 de julho.

Em 2016, a cantora passou por uma cirurgia de remoção de um tumor na parte externa do estômago, afastando-se dos palcos. Em 2019, gravou um disco com a obra de Tito Madi, e, no ano seguinte, outro com canções de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Nana Caymmi é filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris. Ela iniciou a carreira artística em 1960.