RS inicia terça-feira congelante, e Pinheiro Machado registra -5ºC

A terça-feira amanheceu congelante na maior parte do Rio Grande do Sul. Segundo informações da MetSul Meteorologia, as temperaturas ficaram abaixo do 0ºC em diversas regiões: Fronteira Oeste, Noroeste, Campanha, Serra e Aparados da Serra. A mínima das primeiras horas do dia foi registrada em Pinheiro Machado, na Zona Sul, que teve -5ºC.

Em Porto Alegre, o dia começou muito gelado, mas com diferentes temperaturas. No Jardim Botânico, por exemplo, a mínima foi de 4,6ºC. Já na zona Sul da Capital, os termômetros marcaram 3ºC.

O cenário de frio intenso também apareceu em cidades do Vale do Sinos, onde fez 2ºC, enquanto no Vale do Paranhana a menor temperatura foi de 0ºC.

Conforme a MetSul Meteorologia, a terça será de sol em função da massa de ar seco e frio que está presente no Estado. No decorrer do dia, ocorrerá um aquecimento e o ar irá favorecer máximas maiores do que no dia anterior. Diversos municípios devem ter temperaturas passando dos 15ºC. A Capital gaúcha deverá registrar 16ºC durante a tarde, enquanto na região dos Vales os termômetros devem marcar 17ºC.

No fim do dia, volta a esfriar rapidamente. A próxima madrugada, porém, será novamente fria, mas com mínimas mais altas do que nesta terça.