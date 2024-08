Gurias do Yucumã Flamengo Visitam Rádio Província FM e Falam sobre a Estreia no Campeonato Gaúcho de 2024

Na manhã desta sexta-feira 02 de Agosto, as Gurias do Yucumã Flamengo, equipe de futebol feminino de Tenente Portela, comandada pelo técnico Cristofer Macalli, marcaram presença nos estúdios da Rádio Província FM. A visita teve como principal objetivo promover a estreia do time no Campeonato Gaúcho de 2024.



Fundado há quatro anos, o time é formado por atletas provenientes do Rio Grande do Sul e de outros estados e países, incluindo Mato Grosso do Sul, Maranhão, São Paulo e El Soberbo, na Argentina. Entre as cidades representadas estão Tenente Portela, Três Passos, Passo Fundo, Uruguaiana, Itaqui, Jaguari, Crissiumal e Porto Alegre.



A equipe se prepara para sua estreia fora de casa, no dia 11 de agosto, enfrentando o Vidal Pró em Cachoeirinha, na região metropolitana. A estreia em casa está marcada para o dia 18 de agosto, quando o time enfrentará a forte equipe do Juventude.

Tabela 1ª Fase Gauchão Feminino 2024

Os jogos serão realizados no Estádio do Miraguai e os treinos acontecem no CT São Pedro.

Os ingressos para o jogo do dia 18 podem ser adquiridos por R$ 15,00 antecipadamente ou R$ 20,00 na hora do jogo, nos seguintes pontos de venda, Braucks e na Cresol.



Em 2021, as Gurias do Yucumã Flamengo conquistaram o título de campeãs do interior e, em 2022, disputaram a Série A3 do Campeonato Brasileiro, evidenciando o crescimento e a competitividade da equipe.