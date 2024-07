Exercício Físico reduz o risco de demência

A demência é uma condição progressiva que afeta o cérebro, causando um declínio nas habilidades de memória, pensamento e raciocínio. O exercício físico é uma parte importante de um estilo de vida saudável, ajudando a manter a boa forma geral e contribuindo para uma sensação de bem-estar. O exercício físico também é essencial para manter o fluxo sanguíneo adequado para o cérebro e pode estimular o crescimento e a sobrevivência das células cerebrais.

Vários estudos de investigação descobriram que a atividade física no início, meio e fim da vida está associada a um menor risco de declínio cognitivo e demência. Um estudo especificamente para a doença de Alzheimer, o risco foi reduzido em 45%. Estudos que analisaram o efeito do exercício aeróbico (uma atividade que aumenta a frequência cardíaca) em adultos de meia-idade ou mais velhos relataram melhorias no pensamento e na memória, bem como taxas reduzidas de demência.

Um estudo da Universidade de Wisconsin descobriu que pessoas com mais de 60 anos com alto risco de Alzheimer que realizavam 30 minutos de exercícios moderados cinco dias por semana tinham menor risco de desenvolver a doença e menos problemas de memória e cognitivos.

Outro estudo da Universidade do Kansas descobriu que alguns participantes do Alzheimer foram capazes de aumentar sua melhora em testes de memória após exercícios rotineiros e até mesmo aumentar o tamanho do hipocampo do cérebro, uma área do cérebro importante para o aprendizado e a memória que normalmente é afetada precocemente. no processo da doença de Alzheimer.

Nem todos os estudos de investigação utilizam a mesma definição de “atividade física” ou exercício, no entanto, em geral, referem-se ao exercício aeróbico realizado durante um período prolongado de tempo (por exemplo, 30 minutos), realizado várias vezes por semana.

A outra boa notícia é que o exercício físico não significa apenas praticar desporto ou correr. Também pode incluir caminhadas rápidas, natação, atividades domésticas ou jardinagem. Embora o exercício vigoroso pareça ser o mais eficaz, estas formas não tradicionais de exercício podem oferecer um benefício significativo.

Em resumo, de todas as mudanças no estilo de vida que têm sido estudadas de forma robusta nos últimos anos, a prática regular de exercício físico parece ser uma das melhores coisas que podemos fazer para reduzir o risco de contrair demência, ao mesmo tempo que tem um impacto positivo significativo na saúde e bem-estar das pessoas que vivem com demência.