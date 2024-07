Secretaria do Esporte e Lazer divulga novos resultados do Bolsa-Atleta RS

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) divulgou, nesta quinta-feira (25/7), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, novos resultados do Bolsa-Atleta RS. Iniciativa inédita em nível estadual, o programa visa conceder auxílio financeiro a atletas e técnicos que representam o Rio Grande do Sul nas mais diferentes competições.

Considerando a análise dos recursos e/ou inscrições, a SEL apresenta a lista definitiva de contemplados nas seguintes categorias: Esporte Educacional (atletas e técnicos) e Esporte Olímpico e Paralímpico (atletas). Também está sendo divulgada a lista das entidades representativas por modalidade para a contemplação do benefício na categoria Esporte de Rendimento.

Link para o documento

Os técnicos selecionados no Educacional e os atletas contemplados no Olímpico/Paralímpico deverão enviar, no e-mail [email protected] , no prazo de cinco dias úteis, uma declaração a ser preenchida de acordo com os anexos presentes no documento.

Sobre a lista das entidades representativas da categoria Rendimento: a seleção dos atletas beneficiados será feita pela respectiva federação (ou entidade representativa da modalidade esportiva), de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei 16.012/23, que criou o programa Bolsa-Atleta no Rio Grande do Sul. Assim sendo, a Comissão Especial de Avaliação encaminhará para as entidades elencadas a relação de inscritos, dando prazo de cinco dias úteis para análise e envio da lista provisória de contemplados, por meio do e-mail [email protected] .

Após a divulgação da lista definitiva da categoria Rendimento, serão informados para todas as categorias (Educacional, Rendimento e Olímpico/Paralímpico) os próximos passos para o recebimento dos valores, com pagamento sendo realizado de forma retroativa desde março deste ano.

Os editais para seleção dos beneficiários serão expedidos de forma anual. As despesas decorrentes se originam de recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. O Bolsa-Atleta RS virou lei no final de 2023, assinada pelo governador Eduardo Leite.