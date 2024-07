Federação Gaúcha de Futebol divulga tabela do Gauchão Feminino 2024

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou nesta semana a tabela oficial do Gauchão Feminino Ipiranga 2024, após a realização do Conselho Técnico que definiu os detalhes da competição. Nove equipes estão confirmadas para participar do torneio, que terá início no dia 11 de agosto e se estenderá até 24 de novembro.

O evento, realizado no auditório da FGF, contou com a presença de importantes dirigentes, incluindo o vice-presidente Antônio Luiz Dal Prá, o secretário-geral Mauro Rocha, a diretora de marketing e negócios Carla Larini, o diretor financeiro Marcelo Ducati e o diretor jurídico Gilson Kroeff, além de colaboradores do departamento de Competições e representantes dos clubes.

Primeira fase:

Grupo único: Juventude, Brasil-Far, Yucumã Flamengo de Tenente Portela, Elite, Futebol Com Vida, Juventude Salomé Goulart e Vidal Pro FC

Segunda fase:

Grupo único: Inter, Grêmio e os quatro classificados da primeira fase

Formato da Competição

A competição será dividida em duas fases distintas. Na primeira fase, sete equipes disputarão entre si em turno único, com os quatro melhores times avançando para a fase seguinte. O hexagonal da segunda fase contará com os quatro classificados da etapa anterior, além dos tradicionais Inter e Grêmio, que se enfrentarão em jogos de turno único. Os quatro melhores colocados neste hexagonal seguirão para as fases eliminatórias, com semifinais e final em formato de ida e volta, enquanto a disputa pelo terceiro lugar será decidida em jogo único.

Calendário do Yucumã Flamengo

O Yucumã Flamengo, representante de Tenente Portela, fará sua estreia no dia 11 de agosto de 2024, em Porto Alegre, contra o Vidal Pro. Em seguida, no dia 18 de agosto, receberá o Juventude de Caxias do Sul em casa. A equipe folgará na terceira rodada. Todos os jogos do Yucumã Flamengo serão realizados no estádio Miraguaí, em Tenente Portela, RS.

A diretoria do Miraguaí foi destacada pelo clube em agradecimento pela parceria na realização dos jogos em casa.

Com uma estrutura robusta e uma agenda competitiva bem definida, o Gauchão Feminino 2024 promete ser uma temporada emocionante para os fãs do futebol feminino no Rio Grande do Sul.